برلماني عماني يتغزل بـ حليمة بولاند: انتي دلوعتنا .. وشاعر يعتبرها سببا لنزول المطر.. فيديو

عضو برلمان عماني لـ بولاند: انتي دلوعتنا

يبدو ان للاعلامية الكويتية حليمة بولاند حظوة وشعبية كبيرة في سلطنة عمان وقد لاقت خلال زيارتها الى هناك استقبالا حافلا شعبيا وثقافيا وسياسيا ايضا ولم يستطع ايا من تلك المستويات اخفاء فرحه وتقديرة لبولاند التي ساهمت هي بنفسها في نشر احتفاء العمانيين بها

فقد نشرت عبر حسابها في سناب شات، لقاءا جمعها بعضو مجلس الدولة العُماني الشيخ أحمد الغفيلي. الذي عبر عن سعادته بوجود "بولند" في السلطنة، قائلاً: "نحن فخورون بكِ في هذه الزيارة .. وشكراً لأنك دلوعتنا".

المسؤولين في سلطنة عمان .. فخورين في حليمة بولند pic.twitter.com/7WSKD7yVOF — آراء (@araaarab) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف "الغفيلي" أن العُمانيين والمسؤولين من محافظة ظفار حتى مسندم جميعهم فخورون بحليمة بولند.

وتمنى الشيخ الغفيلي أن تكرر حليمة بولند زيارتها الى السلطنة.

وكان الشاعر العُمانيّ مطر البريكي، أثارَ ضجةً واسعة، بعدما ظهر الى جانب حليمة بولند، وهو يبالغ في مجاملتها، زاعما أن زيارتها لسلطنة عمان كانت سببا في نزول الأمطار.

عماني لـ حليمة بولند ( صار لنا سنتين نصلي استسقاء جيتي انتي اليوم وغرقت الدنيا ) ! pic.twitter.com/wAhLNhEtf8 — آراء (@araaarab) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

وخرج "البريكي" بفيديو عبر "سناب شات" قال فيه إنه تم إساءة فهم المدح وقال: "أنه شاعر والشعراء يبالغون حيث أن أعذب الشعر أكذبه" وأن ما قاله هو عبارة عن مجاملة من شاعر لضيفة