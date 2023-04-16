برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في السودان اثر مقتل 3 من موظفيه

اعلن برنامج الأغذية العالمي الاحد، تعليق عملياته في السودان اثر مقتل ثلاثة من موظفيه واصابة اثنين اخرين في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال دارفور.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن القتلى الثلاثة سقطوا السبت، في كبكابية في دارفور اثناء قيامهم بواجباتهم، وجميعهم سودانيون.

وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية للبرنامج في بيان ان هذه الهيئة الاممية وجدت نفسها مضطرة الى "وقف جميع العمليات في السودان مؤقتا" بالنظر الى تطورات الوضع الامني في هذا البلد.

واذ اكدت التزام برنامج الاغذية بمساعدة السودانيين الذين يعانون انعداما حادا للامن الغذائي، لكنها قالت ان البرنامج لا يمكنه القيام بعمله اذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقه وشركائه.

كما اشارت مكين الى تعرض طائرة خدمات إنسانية تابعة للمنظمة الدولية "لأضرار بالغة" في مطار الخرطوم السبت، خلال تبادل لإطلاق النار شهده المطار.

وشددت على ان هذا الحادث اثر بصورة خطير في قدرة البرنامج على نقل المساعدات والعاملين الانسانيين.

وكانت الامم المتحدة نددت في وقت سابق الاحد بمقتل موظفي برنامج الاغذية الثلاثة.

كما اعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)،

كما اعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، تعرض منشآت اممية ومباني إنسانية لاضرار جراء اطلاق نار، فضلا عن نهب مقرات الأمم المتحدة ومبان انسانيةفي عدة انحاء في اقليم دارفور.

وقتل 56 شخصا وجرح المئات خلال اشتباكات اندلعت السبت، بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها حليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الخرطوم ومدن اخرى.

وتبادلت قوات البرهان وحميدتي الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع بينهما، والذي ياتي بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.