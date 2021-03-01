برنامج الـ الغرين كارد يعود للعمل

عاد برنامج "يانصيب التأشيرة الخضراء"، المعروف بالغرين كارد، الى العمل بعد ان حظرته ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على مواطني 13 دولة.

50 الف فائز بـ الغرين كارد

وتختار دائرة العجرة خمسين ألف متقدم بطلب للحصول تأشيرة برنامج التنوع العرقي، أو الغرين كارد ، وقد جرى إنشاء برنامج تأشيرة التنوع كجزء من قانون الهجرة لعام 1990 من أجل تعزيز الهجرة من البلدان التي بها عدد أقل من الأفراد القادمين إلى الولايات المتحدة.

امكانية العودة الى اميركا

وقال عابد أيوب، مدير السياسات في اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، لشبكة سي إن إن "أن ذلك البرنامج يوفر فرصة للأفراد الراغبين بالقدوم إلى أميركا وليس لديهم سبل لتحقيق ذلك".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، إن "متلقي تأشيرة التنوع الذين يحملون تأشيرات سارية وغير منتهية الصلاحية قد يكون الآن بإمكانهم للدخول الفوري إلى الولايات المتحدة لأنهم مشمولون باستثناء شامل للمصلحة الوطنية".

ومع ذلك، بموجب القانون الحالي، فإن معظم أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات قبل انقضاء المهلة الخاصة بهم أو الذين لديهم تأشيرات منتهية الصلاحية ، سيتعين عليهم البدء من جديد، في انتظار مراجعة وزارة الخارجية لطلبات المتأهلين الذين جرى رفضهم خلال ولاية الرئيس السابق.