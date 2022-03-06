بريطانيا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن يستمر الصراع في أوكرانيا، إثر الغزو العسكري الروسي، لفترة طويلة، قد تمتد لسنوات.

وقال راب لشبكة "سكاي نيوز": إن على الحلفاء الدوليين الداعمين لأوكرانيا، إظهر قوة تحمل استراتيجية، لضمان اخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف راب: "مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل لأن هذا لن ينتهي في أيام".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث الزعماء الآخرين، أمس السبت، على الانضمام إلى خطة من ست نقاط للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتراوح من تقديم دعم إنساني إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي.

وقال جونسون، قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع، إن العملية العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا بد وأن تفشل وأن يُنظر إليها على أنها فاشلة.

وأضاف جونسون في بيان: "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية".

وذكر جونسون أهدافه التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.

