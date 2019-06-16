بريطانيا: ايران تقف خلف هجمات خليج عمان.. وموسكو تدعو لضبط النفس

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الأحد، إن بريطانيا “شبه متأكدة” من أن إيران تقف وراءالهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان مضيفا أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء يوم السبت أن إيران استدعت السفير البريطاني لدى طهران بعد أن ألقت لندن باللوم عليها في الهجمات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هنت لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “قمنا بتقييمنا الاستخباري والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين… لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك”.

وتابع: “نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد”

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لم ننس المسحوق الأبيض، (في إشارة كما يبدو إلى الذريعة التي تم بها تبرير غزو العراق) نذكر ذلك.. وبناء عليه تعلمنا أن نضبط تقييماتنا، وما زلنا نحث الجميع على ضبط النفس والتقييم والانتظار لحين ظهور بعض البيانات المقنعة".

وتابع بيسكوف، "وإن تحدث البعض عن وجود نوع من المعلومات السرية (المعلومات بشأن أحداث خليج عمان) فهو أمر سخيف".

ولفت بيسكوف إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تهز الاقتصاد العالمي وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة