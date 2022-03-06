بريطانيا تتوقع استمرار حرب أوكرانيا لسنوات

حذرت بريطانيا الاحد، من ان الحرب التي اطلقتها روسيا في اوكرانيا قد تستمر لسنوات.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب ان "الغرب يجب أن يتوقع استمرار الحرب على المدى الطويل.. نحن نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات".

واعتبر راب في تصريحات لشبكة سكاي نيوز انه في ضوء ذلك سيتعين على بريطانيا وبقية دول الغرب "إظهار بعض القدرة على التحمل".

وأكد أن القوات الأوكرانية "أثبتت أنها أشد مراسا بكثير مما توقعه بوتين"، مشيرا إلى أنه مع دخول الصراع يومه الحادي عشر، فإنه لم تسقط أي مدينة رئيسية في أوكرانيا في يد الروس.

وقال راب أن "العقوبات الاقتصادية فرضت ضغطا على الرئيس الروسي، مما دفعه للرد بتكتيكات شديدة الوحشية"، مضيفا: "أعتقد أنه يجب ألا يساورنا أي شك في أن مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت".

وحذر راب، وهو أيضا وزير العدل، القادة الروس ومن هم حول بوتين، من خطر المحاكمة على جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما يحدث في أوكرانيا.

وقال إن "التكتيكات المتهورة والمروعة من جانب نظام بوتين يجب أن تخضع للمساءلة"، مضيفا أن هذا ينطبق "ليس فقط على بوتين نفسه، ولكن أيضا على أي شخص يتلقى أوامر غير قانونية".

وجدد نائب رئيس الوزراء البريطاني رفض حكومة بلاده فرض منطقة حظر طيران، مثلما طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مرارا.

وقال إن هذا من شأنه أن يتسبب في "تصعيد هائل" وسيغذي رواية بوتين، حيث يقول إنه "في صراع مع الغرب".

وأضاف: "أفضل شيء يمكن أن تفعله بريطانيا والدول الغربية في الوقت الحالي هو زيادة المساعدة العسكرية كما فعلنا لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم".