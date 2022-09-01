بريطانيا.. تخصيص 700 مليون جنيه استرليني لبناء مفاعل نووي جديد

تخطط بريطانيا لبناء مفاعل نووي جديد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني، في Sizewell C في سوفولك، حيث أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه استرليني، من اموال الحكومة لبناء المفاعل.

وفي خطابه الأخير حول السياسة كرئيس للوزراء، وجه جونسون رسالة إلى خليفته الذي سيتولى منصبه كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "انطلقوا بقوة في مجال الطاقة النووية"، ملقيا باللوم على "قصر نظر" الإدارات السابقة لفشلها في توصيل الطاقة النووية التي كان من الممكن أن تبقي فواتير الطاقة منخفضة هذا الشتاء.

واتهم سلفيه في حزب العمال توني بلير وغوردون براون بـ"عدم القيام بأي شيء لتطوير الصناعة النووية لهذا البلد"، مضيفا: "قالوا إن ذلك ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية.. شكرا جزيلا، توني. شكرا جزيلا، غوردون. قولوا ذلك للشركات والصناعات البريطانية التي تفتقر بشدة إلى طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة ".

ولفت إلى أن "رفض الإدارات السابقة للطاقة النووية على أساس التكلفة قد ثبت أنه قرار اقتصادي خاطئ بسبب ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية الناجم عن الحرب في أوكرانيا".

يذكر أن محطة Sizewell C للطاقة النووية هي مشروع لبناء محطة طاقة نووية بسعة 3200 ميغاوات في سوفولك، إنجلترا.