بريطانيا تدعو أوروبا إلى إلغاء الخطة المتعلقة بالحدود الإيرلندية

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إلغاء بند "الخطة الاحتياطية" المتعلق بالحدود الإيرلندية.

ويندرج هذا البند ضمن اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه المجلس مع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تريزا ماي.

وتناولت برقية بعثها جونسون، يوم أمس السبت، إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، رؤية لندن لدفع عملية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، إلى الأما

وبيّن جونسون في برقيته أن بند "الخطة الاحتياطية" يهدد عملية السلام الإيرلندية، وأنه من الممكن إجازة الاتفاق من قبل مجلس العموم في حال تمت إزالة البند.

وتتعلق "الخطة الاحتياطية" الخاصة بكيفية تنظيم عمل الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية (التي هي جزء من المملكة المتحدة).

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ومنذ توليه المنصب، يؤكد أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي، نهاية شهر أكتوبر المقبل، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي