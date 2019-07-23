بريطانيا تدعو اوربا لتأمين الملاحة في هرمز وايران ترد: سنفعل

فيما دعت بريطانية الى تشكيل قوة اوربية لضمان الامن وحرية الحركة في مضيق هرمز، فقد اكدت ايران انها موجودة وقادرة على حماية المكان، بالتزامن مع اعلان قيادي عسكري عن مراقبة الحرس الثوري لكافة السفن والبواخر الاميركية في الخليج

قوة اوربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة. وقال هانت في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين: "علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفر عبر مضيق هرمز". وأضاف هانت: "بموجب القانون الدولي لم يكن من حق إيران عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن اعتراضها. وبالتالي كان ذلك عمل قرصنة من قبل الدولة".

وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز.

وأكد أن بريطانيا ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأكد أنه في حال استمرت إيران في تصرفاتها، سيكون عليها دفع ثمن ذلك، ألا وهو زيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز يوم 19 يوليو الجاري.

وقالت طهران إن السفينة لم تلتزم بقواعد الملاحة الدولية.

روحاني: ايران قوة تحمي الخليج

في الاثناء قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن طهران ستبقى أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان. وأكد روحاني أن أمن المنطقة واستقرارها بالنسبة لإيران مسألة "بالغة الأهمية"، مشيرا إلى أن حل مشاكل المنطقة يكون عبر الحوار بين دولها.

وأضاف روحاني أن بلاده لا ترغب بزيادة حدة التوتر مع أي دولة في المنطقة، مشددا على أن إيران لن تكون أول من يبدأ الحرب فيها.

وقد وصل عبد المهدي في وقت سابق من يوم الاثنين إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية قصيرة، يبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين التطورات الأخيرة في المنطقة.

البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية

على صعيد ذي صله قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي يوم الثلاثاء 23 تموز – يوليو 2019 إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة" مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة. وأضاف "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة".

وكانت إيران والولايات المتحدة على شفا الحرب الشهر الماضي بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة. ودفع الحادث واشنطن للتخطيط لشن هجوم انتقامي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عنه في آخر لحظة.

وتفاقمت أيضا حدة التوترات بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز الجمهورية الإسلامية لناقلة ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة بعد اصطدامها بقارب صيد حسبما قال مسؤولون إيرانيون.

وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق في أوائل يوليو تموز واتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.