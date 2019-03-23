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بريطانيا تعلق على إعلان ترامب بشأن "الجولان المحتل"

بريطانيا تعلق على إعلان ترامب بشأن "الجولان المحتل"
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