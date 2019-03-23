يذكر أن إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل تسبب في رفض دولي واسع

علقت وزارة الخارجية البريطانية مساء الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقع "تويتر": "إننا نعتبر مرتفعات الجولان أراضي محتلة من قبل إسرائيل"، مضيفة أن "ضم أراضٍ بالقوة محظور في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت الوزارة بقولها: "لم نعترف بضم إسرائيل للجولان في 1981، وليست لدينا نية لتغيير موقفنا"، وذلك تعليقا على اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

يذكر أن إعلان ترامب تسبب في رفض دولي واسع، وعبرّ الاتحاد الأوروبي ورسيا وإيران وجامعة الدول العربية في بيانات منفصلة عن رفضهم التام للخطوة الأمريكية.

عربي21