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بريطانيا تغلي وتقترب من اعلى درجة حرارة في تاريخها

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 09:34
درجات حرارة مرتفعة في بريطانيا
درجات حرارة مرتفعة في بريطانيا

تلامس درجة الحرارة الاربعين مئوية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك لاول مرة في تاريخ البلاد، في سياق موجه الحر العالية التي تضرب اوربا اسفرت ايضا عن سقوط مئات القتلى نتيجة الدرجات المرتفعة والحرائق 

 

درجات حرارة مرتفعة في بريطانيا

ويعود المستوى القياسي السابق في بريطانيا إلى 25 يوليو 2019 وبلغ 38,7 درجة مئوية ووصولها الى درجة الاربعين سيكون حدثا مناخيا غير مسبوق 

وسجلت، الاثنين، 38,1 درجة مئوية في شرق إنكلترا وهي أعلى حرارة خلال السنة الحالية والثالثة التي تسجل في المملكة المتحدة. أما ويلز فقد سجلت مستوى قياسيا بلغ 37,1 درجة مئوية فيما بلغت الحرارة في لندن 37,5.

 

 

للمرة الأولى أصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية إنذارا من الدرجة الرابعة الأعلى محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.

وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في حركة النقل المشترك.

 

الرحلات الجوية في مطار لوتون


وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار "لوتون" قرب العاصمة البريطانية لندن نتيجة حدوث "خلل في المدرج بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، الاثنين.

وقالت إدارة المطار في منشور على تويتر، الاثنين، إنه "بعد درجات الحرارة المرتفعة اليوم، تم تحديد عيب سطحي على المدرج".


وأضافت أنه "تم استدعاء المهندسين على الفور إلى الموقع وتجري أعمال الإصلاح حاليا لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن".

 

 

اضطرابات في رحلات القطار

وفي سياق متصل، حذرت شبكة السكك الحديدية في بعض مناطق إنكلترا ومترو الأنفاق في لندن من اضطرابات وتأخر رحلات قطارات بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وطلبت من المسافرين إلغاء حجوزاتهم.

Millions swelter as UK endures its 1st extreme heat warning | AP News

انتقاد للمسؤولين الاوربيين بالتقصير


لاتزال حرائق الغابات مستعرة في دول أوروبية عدة مع استمرار موجة الحر "غير المسبوقة"، بينما أحرزت أجهزة الإطفاء المغربية تقدما على طريق احتواء حرائق غابات تجتاح، منذ الأربعاء، مناطق حرجية في خمسة أقاليم بشمال المملكة

  • اتهمت الحكومة البريطانية بالتعاطي باستهتار مع موجة الحر. وانتقد رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون لتغيبه عن اجتماع طارئ بشأن هذه الأزمة
  • نددت الأوساط الطبية كذلك بتعليقات نائب رئيس الوزراء دومينيك راب الذي دعا البريطانيين إلى "التمتع بالشمس".
  • في إيرلندا المجاورة، سجلت 33 درجة مئوية في دبلن، الاثنين، وهي أعلى حرارة منذ 1887.
  • في هولندا، قد تصل الحرارة إلى 39 درجة في جنوب البلاد ووسطها لتقترب من المستوى القياسي في هولندا البالغ 40,7 والمسجل في 25 يوليو 2019.
  • تتوقع بلجيكا تسجيل مستويات قياسية أيضا مع احتمال أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية بحسب المعهد الملكي للأرصاد الجوية. وقد حددت ساعات عمل معينة لبعض المهن التي تتأثر بالحر.
  • في فرنسا وبعد مستويات قياسية عدة سجلت، الاثنين، يرجح أن تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ، الثلاثاء، على الواجهة الأطلسية لتنتقل موجة الحر باتجاه شرق البلاد بحسب مصلحة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس".
  • لا تزال فرنسا تواجه حريقين هائلين في منطقة بوردو التهما حتى الآن 17 ألف هكتار من الغابات.
  • تم إجلاء 16 ألف شخص في المنطقتين المعنيتين فيما تجاوزت الحرارة الأربعين درجة مئوية ما رفع عدد الأشخاص الذين أخلوا مساكنهم إلى 32 ألفا في غضون ستة أيام.
  • قال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز "التغير المناخي يقتل أفرادا (..) ويقضي كذلك على نظامنا البيئي وعلى تنوعنا الحيوي".
  • في البرتغال التي تشهد بعض التحسن على صعيد درجات الحرارة المرتفعة، يستمر عناصر الإطفاء بمكافحة أربعة حرائق في وسط البلاد وشمالها.
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