بريطانيا تغلي وتقترب من اعلى درجة حرارة في تاريخها

تلامس درجة الحرارة الاربعين مئوية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك لاول مرة في تاريخ البلاد، في سياق موجه الحر العالية التي تضرب اوربا اسفرت ايضا عن سقوط مئات القتلى نتيجة الدرجات المرتفعة والحرائق

درجات حرارة مرتفعة في بريطانيا

ويعود المستوى القياسي السابق في بريطانيا إلى 25 يوليو 2019 وبلغ 38,7 درجة مئوية ووصولها الى درجة الاربعين سيكون حدثا مناخيا غير مسبوق

وسجلت، الاثنين، 38,1 درجة مئوية في شرق إنكلترا وهي أعلى حرارة خلال السنة الحالية والثالثة التي تسجل في المملكة المتحدة. أما ويلز فقد سجلت مستوى قياسيا بلغ 37,1 درجة مئوية فيما بلغت الحرارة في لندن 37,5.

London clearly wasn’t built for 35°+ weather got bins melting out here 🤣 pic.twitter.com/FKTBDEeATq — Oxtail Papi 🇲🇺 (@AlphaBeatzJ) July 18, 2022

للمرة الأولى أصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية إنذارا من الدرجة الرابعة الأعلى محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.

وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في حركة النقل المشترك.

الرحلات الجوية في مطار لوتون



وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار "لوتون" قرب العاصمة البريطانية لندن نتيجة حدوث "خلل في المدرج بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، الاثنين.

وقالت إدارة المطار في منشور على تويتر، الاثنين، إنه "بعد درجات الحرارة المرتفعة اليوم، تم تحديد عيب سطحي على المدرج".



وأضافت أنه "تم استدعاء المهندسين على الفور إلى الموقع وتجري أعمال الإصلاح حاليا لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن".

Extreme heat damaged the runway at London Luton Airport https://t.co/y2c64GFdKG — AIRLIVE (@airlivenet) July 19, 2022

اضطرابات في رحلات القطار

وفي سياق متصل، حذرت شبكة السكك الحديدية في بعض مناطق إنكلترا ومترو الأنفاق في لندن من اضطرابات وتأخر رحلات قطارات بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وطلبت من المسافرين إلغاء حجوزاتهم.

انتقاد للمسؤولين الاوربيين بالتقصير



لاتزال حرائق الغابات مستعرة في دول أوروبية عدة مع استمرار موجة الحر "غير المسبوقة"، بينما أحرزت أجهزة الإطفاء المغربية تقدما على طريق احتواء حرائق غابات تجتاح، منذ الأربعاء، مناطق حرجية في خمسة أقاليم بشمال المملكة