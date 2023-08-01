بريطانيا تقر بمذبحة الايزيديين

أقرت بريطانيا اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي بتعرض الإيزيديين لإبادة جماعية على يد تنظيم “داعش” الارهابي بالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة للإبادة الذي يصادف بعد يومين

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة أقرت بارتكاب ما يسمى بـ تنظيم الدولة الإسلامية “أعمال إبادة جماعية” ضد الإيزيديين في عام 2014.

وشن عناصر من تنظيم داعش هجوماً على قضاء شنكال ذو الغالبية الإيزيدية التابع لمحافظة نينوى شمال غربي العراق، في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014، وارتكب سلسلة مجازر وخطف الآلاف من النساء والأطفال لازال مصير الكثير منهم مجهولاً.

وقالت السلطات البريطانية ان العراق لا يزال تأثير هذه الجرائم البشعة موجوداً حتى يومنا هذا

وخلال السنوات الماضية قدمت فتيات ايزيديات شهادات للمحاكم الدولية والامم المتحدة ضد الممارسات التي قامت بها عصابة داعش في الوقت الي تمكنت الاجهزة الامنية العراقية من جمع بعض الضحايا مع الجلادين فيما بعد