بريطانيا تنفي اعتقال أحد دبلوماسييها في طهران بتهمة التجسس

نفت الحكومة البريطانية "بشكل قاطع" تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، أفادت باعتقال طهران مساعد السفير البريطاني لديها بتهمة التجسس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تماما".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، والتلفزيون الإيراني، ذكرا في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني أوقف عددا من الدبلوماسيين الأجانب، بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية جيل ويتكر، بتهمة "التجسس".

وقالت الوكالة إنه سيجري طرد، ويتكر، من إيران، في حين قال التلفزيون الرسمي إنّ الدبلوماسي طُرد "من المنطقة" التي أوقف فيه الدبلوماسيون وسط إيران.