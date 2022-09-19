بريطانيا تنهي الحداد بوصول جثمان اليزابيث الى القبو الملكي

اعلنت بريطانيا مساء اليوم الاثنين، عن انتهاء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) لتنتهي فترة الحداد في جميع أنحاء بريطانيا.

وانتهى الحداد بوضع جثمان الملكة الراحلة الى القبو الملكي في كنيسة “سانت جورج” بعد مراسم جنائزية حضرها معظم رؤساء دول العالم.

ورغم انتهاء الحداد العام في البلاد، فان الحداد العائلي لمدة سبعة إيام أخرى، حيث يعود الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية إلى كنيسة القديس جورج؛ لحضور قداس عائلي خاص وبعده ستُدفن الملكة ، إلى جانب زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، داخل كنيسة القديس جورج.

وسينسحب الصحفيون وكاميرات الاعلام من المكان حيث سيكون القداس العائلي، "شديدة الخصوصية" وستقتصر حصرا على أفراد العائلة الملكية.