بريطانيا توافق على تسليم أسانج للولايات المتحدة

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره".

وأمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

بدوره، قال موقع "ويكليكس"، إن "تصديق وزيرة الداخلية البريطانية على طلب ترحيل أسانغ إلى الولايات المتحدة ليس نهاية الطريق".

وأضاف: "سنستأنف قرار تصديق وزيرة الداخلية البريطانية على طلب ترحيل أسانغ بالوسائل القانونية".

وفي آذار/ مارس الماضي، رفضت المحكمة البريطانية العليا، النظر في طلب تقدم به أسانغ، بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية.

ويلاحق القضاء الأميركي أسانغ وهو مواطن أسترالي يبلغ 50 عاما من العمر، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية، اعتبارا من العام 2010، تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية خصوصا في العراق وأفغانستان.

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج لواشنطن

ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر مدنيين بينهم صحافيان من وكالة "رويترز" قُتلا بنيران مروحية أميركية في العراق في تموز/ يوليو 2007.

ويلاحق أسانغ خصوصا بتهمة التجسس، وهو يواجه إذا حوكم في الولايات المتحدة، احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الإعلام.

ويقبع جوليان أسانغ في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ توقيفه في نيسان/ أبريل 2019، بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة.