بريطانيا تُلغي معظم قيود كورونا

رفعت بريطانيا الأربعاء، معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا، بحسب ما اعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي قال انه يعتزم أيضا التوقف عن حجر المصابين اعتبارا من آذار/مارس.

ووفقا للقرار، لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون ابتداء من 27 كانون الثاني/يناير، ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد أو يشترط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى.

وقال جونسون "في حين أصبح كوفيد متوطنا علينا استبدال القيود الملزمة قانونا بتوصيات".

وقال إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابين بكوفيد-19 عند انتهاء مدتها في 24 آذار/مارس. وقد يتم حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير، مبررا ذلك بقوله "لا نجبر الأفراد قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم بالإنفلونزا".

ويذكر أنه توفي أكثر من 152 ألف شخص في المملكة المتحدة جراء كوفيد-19. وتظهر البيانات الأخيرة تراجعا بنسبة 40 % تقريبا في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة في حين استقر عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

ويتراجع أيضا عدد المصابين في أقسام العناية المركزة، الذي بقي منخفضا خلال موجة أوميكرون.

وأتى تخفيف الإجراءات التي يعتبر جزء من الغالبية المحافظة أنها تقضي على الحريات، في وقت أبكر من المتوقع.

إذ كان من المقرر مراجعة تدابير مكافحة الجائحة في 26 كانون الثاني/يناير، وعلى وقع أزمة غير مسبوقة يواجهها بوريس جونسون الذي يتخبط في فضيحة حفلات نظمت في مقر رئاسة الحكومة خلال فترات الإغلاق.

كما تأتي الخطوة البريطانية فيما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس دول العالم من أن جائحة فيروس كورونا "لم تقترب بأي شكل من الانتهاء".

ونفى غيبريسوس في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف الاربعاء، صحة الافتراض القائل بأن متحور أوميكرون المهيمن حديثا هو أكثر اعتدالا وأزال التهديد الذي يشكله الفيروس.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في وقت شهدت دول أوروبية أرقاما قياسية جديدة بعدد الإصابات.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون تسبب بـ 18 مليون إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.