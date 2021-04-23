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بريطانيا: كورونا بات تحت السيطرة

منشور 23 نيسان / أبريل 2021 - 02:50
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”نسيطر على الوضع، الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك“، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 أيار، على أن ترفع كافة القيود في 21 حزيران.

وتابع: ”لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق“.

كلمات دالة:بوريس جونسونبريطانياكوروناكوفيد19

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