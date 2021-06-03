بريطانيا: 3 دول عربية على قائمة السفر الحمراء

تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتحتم على جميع القادمين من الدول، المدرجة على "القائمة الحمراء"، إلى بريطانيا الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة.

ومن المتوقع أن يشمل القرار المرتقب بشأن القائمة المعدلة إدراج دول أخرى هي وكوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو.

وتضم القائمة الحمراء حاليا نحو 50 دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.

كما قررت بريطانيا نقل البرتغال من قائمة السفر الخضراء إلى القائمة البرتقالية، ما يعني أنه لا يمكن للناس السفر إلى هناك إلا لأسباب ضرورية.

وبالنسبة للدول الموجودة على القامة الحمراء البريطانية، يتحتم على القادمين منها إلى بريطانيا، الخضوع لعزل صحي عشرة أيام في فنادق معينة، على نفقتهم الخاصة والتي تصل إلى 1750 جنيه استرليني للفرد البالغ.

وسوف تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول فجر الثلاثاء المقبل.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تضيف أي دول أخرى حاليا، إلى القائمة الخضراء التي لا يشمل السفر منها وإليها إجراءات معقدة.

ومن المقرر أن تتبع كل من ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الإجراءات نفسها.

وقال وزير المواصلات البريطاني غرانت شايبس، إن هناك عدة عوامل ساهمت في اتخاذ القرار.

وأضاف "أولا تضاعف معدل العينات الإيجابية في البرتغال منذ آخر مراجعة".

وواصل شايبس "وهناك أيضا الطفرة النيبالية التي ظهرت على ما يعرف بالسلالة الهندية، والتي تم تتبعها، ولسنا نعرف إذا ما كانت قادرة على التغلب على اللقاحات".