بريغوجين متجاوزا الخطوط الحمراء: سيكون لروسيا رئيس جديد

اعتبر قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توعد في خطابه المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم، اتخذ الخيار الخاطىء، مشيرا إلى أنه تجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته، وفق توصيفه.

وفي تصريحات نشرتها قنوات "بريغوجين" على تليغرام ولكن تم حذفها لاحقًا، أشار الرجل المثير للجدل إلى أنه سيكون لروسيا قريبًا رئيس جديد، ليقطع أي أمل في المصالحة مع موسكو، متجاوزا كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في البلاد.

وفيما يتعلق بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وجه بريغوجين انتقادات حادة له، متهمًا إياه بتحويل قواته إلى جهاز علاقات عامة لخدمة مصالحه الشخصية ورغباته.

بوتين: بريغوجين خائن

أتت تلك التصريحات رداً على كلمة متلفزة للرئيس بوتين، بثت على القنوات الرسمية في روسيا، بعد اجتماع أمني مغلق، وصف فيها بريغوجين بالخائن، متوعدا بالاقتصاص منه، ومهدداً برد "صارم" ضد التمرد المسلح، الذي أعلنه مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وأكد الرئيس الروسي أن ما قامت به مجموعة "فاغنر" يمثل تمردًا على الشعب الروسي ورفاق القتال، ويعد طعنة في ظهر البلاد.

وأشار بوتين إلى أن هناك خونة في صفوف الشعب الروسي اليوم.

معركة صعبة

وأعلن بوتين أن روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، حيث تواجه ضغوطًا عسكرية ومعلوماتية من الغرب، مؤكدا أن كل القدرات العسكرية والمعلوماتية في الغرب تستخدم ضد روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة التوحيد والتضامن داخل البلاد خلال فترة العملية العسكرية الحالية.

واوضح بوتين أن السلطات الروسية لن تسمح بتكرار حدوث انقسام داخل روسيا، وستحمي حقوق وسلامة الشعب.



