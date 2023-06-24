بوتين: مجموعة "فاغنر" متمردة وخائنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما قامت به مجموعة "فاغنر" يمثل تمردًا على الشعب الروسي ورفاق القتال، ويعد طعنة في ظهر البلاد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك خونة في صفوف الشعب الروسي اليوم.

وأعلن بوتين أن روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، حيث تواجه ضغوطًا عسكرية ومعلوماتية من الغرب، مؤكدا أن كل القدرات العسكرية والمعلوماتية في الغرب تستخدم ضد روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة التوحيد والتضامن داخل البلاد خلال فترة العملية العسكرية الحالية.

واوضح بوتين أن السلطات الروسية لن تسمح بتكرار حدوث انقسام داخل روسيا، وستحمي حقوق وسلامة الشعب.

وناشد بوتين وقف المشاركة في التمرد المسلح لأولئك الذين يحاولون جذب المواطنين للانضمام إليه، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى الوحدة والاستقرار لمواجهة التحديات الحالية بنجاح.

