بريغوجين يتنكر بأشكال عدة للتنقل بين الدول العربية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يُظهر زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وهو يتخفى في العديد من الأشكال للتمكن من السفر بين الدول العربية للقيام بمهام خارج الحدود الروسية، وكان القاسم المشترك في الصور الأغلبية هو ظهوره ملتحيًا، في حين ظهر حليق الشعر في بعض الصور.

وتمت ملاحظة زعيم فاغنر في إحدى الصور وهو يرتدي زيًا عسكريًا ليبيًا، وكان يقف وراءه شعار القوات المسلحة الليبية.

وتم تداول هذه اللقطات في ذات الوقت الذي قامت فيه السلطات الروسية بتفتيش منزل زعيم فاغنر في مدينة سان بطرسبورغ، خلال الاضطرابات التي وقعت في نهاية يونيو الماضي.

ووفقًا للصور التي التقطتها قوات الأمن وتم نشرها في وسائل الإعلام، تم رصد منزل فسيح وفاخر، ووجود مروحية مركونة في الحديقة.

شاهد كيف كان يتنكر زعيم ميليشيات فاغنر أثناء تنقلاته في الدول العربية.. pic.twitter.com/wpaZHjE4zw — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 6, 2023

كما تم اكتشاف رزم من الدولارات والروبل وسبائك ذهب، بالإضافة إلى تواجد أسلحة متنوعة أثناء عملية التفتيش.

وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عدد من جوازات السفر بأسماء مختلفة، وكذلك وجود خزانة تحتوي على شعر مستعار.

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، كان قد أعلن أن زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، يتواجد في روسيا وليس في بيلاروسيا، وذلك بعد أن كان مكان تواجده غامضًا منذ وقوع التمرد.

وفقًا لاتفاقية إنهاء المواجهة، تم إسقاط التهم الموجهة لبريغوجين وتقديم عرض له بالانتقال إلى بيلاروسيا.