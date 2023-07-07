30 مليون مشترك في قاتل تويتر: مشاهير ينضمون إلى "ثريدز".. أسماء

شهد التطبيق الجديد "ثريدز" انضمام عدد من كبار المشاهير حول العالم، ما تسبب في ضربة قوية لمنصة "تويتر" التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث اجتذب التطبيق الذي أطلقته مجموعة ميتا الأمريكية أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

ومن بين الشخصيات المشهورة التي انضمت إلى التطبيق الذي يلقب بقاتل تويتر، تجد كيم كارداشيان، شاكيرا، أوبرا وينفري، كورتني كارداشيان، ويل سميث، جينيفر لوبيز، وغيرهم، إجمالاً أكثر من مليون شخص انضموا إلى هذا المنافس الجديد لتويتر.

لاحظ المشاهير زيادة كبيرة في عدد المتابعين خلال وقت قصير بعد إنشاء حساباتهم على التطبيق، والذي أطلقه مارك زوكربيرغ بلقب "قاتل تويتر".

بالإضافة إلى ذلك، سجل في التطبيق أيضًا شخصيات أخرى مثل جاك هارلو، زين مالك، جوردون رامزي، كارلي كلوس، ليام باين، إيلي جولدينغ، والدالاي لاما، وفقًا لموقع "ذا نيوز".

يذكر أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 10 ملايين شخص قد سجلوا في موقع "ثريدز" خلال الساعات الأولى من إطلاقه، حيث تم تشغيل التطبيق على متاجر التطبيقات "أبل" و"أندرويد" في 100 دولة بدون إعلانات حاليًا، ومع ذلك، تأجل إصداره في أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ويعتبر هذا التطبيق التحدي الأكبر لتويتر، المملوك لإيلون ماسك، وشهد ظهور عدد من المنافسين المحتملين، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهه، إلا أنه لم يتمكن حتى اللحظة من الحلول مكان واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

ويعتمد "ثريدز" على قاعدة بيانات مستخدمي "إنستاغرام"، مايمكن أن يكون قد سمح له بتصدّر التطبيقات المجانية على "آب ستور" الخاص بهواتف "آبل" في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

