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بري: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق على الحدود

بري: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق على الحدود
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