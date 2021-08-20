بري لـ باسيل: اذا اردت الرحيل فالتفعل

رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي هدد بالاستقالة من مجلس النواب بدعوته لتنفيذ تهديده ان اراد حيث لا عوائق امام ذلك.

رسالة عون

وكان مجلس النواب اللبناني يناقش رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، عن رفع الدعم، حيث تدخل صهره باسيل قائلا: "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات أحادي ومشبوه واستكمال للحصار على لبنان، وقد جاء بطلب من احدى الكتل النيابية وهناك حرب اقتصادية ينفذها سلامة علينا" وان الهدف منه إسقاط الرئيس عون وضرب "الوطني الحر" وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة".

تهديد باسيل

وهدد باسيل مجلس النواب بالاستقالة اذا لم يخرج بقرار أو إجراء وقال "سنعيد حساباتنا بالبقاء فيه، فاجتماع مجلس النواب دون اتخاذ قرار أو موقف أو أجراء في نهاية هذه الجلسة يعني أن المجلس تخلى عن دوره ويضعنا أمام قرار الاستقالة منه أو إذا صار لازما تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة".

بري لـ باسيل: استقل ان اردت

تهديد باسيل دفع بري للرد عليه سريعا :" ما حدا يهدد المجلس النيابي.. من يريد أن يستقيل فليستقل. لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الإطلاق".