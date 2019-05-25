بري لوفد من الكونغرس الأمريكي: لا نسعى للحرب مع اسرائيل

أبلغ رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل، أن لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر

وأكد بري عند استقباله السيناتور أنجيل، والوفد المرافق له، قبل ظهر اليوم في مقره بعين التينة في بيروت، أنه "ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم".

وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، فأكد بري للوفد الأمريكي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر" لإسرائيل