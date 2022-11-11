بسام ابو شريف: ياسر عرفات كان يخشى غذر قادة عرب باستثناء صدام حسين

19 صفحة كاملة صدرت عن لجنة التحقيق مع مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي تمر ذكرى وفاتة الـ 18 في 11/11/ 2022 ، تحدث فيها عن جملة من الحقائق السياسية اهمها ان رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق شمعون بيريس الذي يعد من الحمائم في دولة الاحتلال اسر له بان اسرائيل جلبت منظمة التحرير ليس لاقامة دولة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وانه لن يتم منح الفلسطينيين اكثر من حكم ذاتي، كما ان بيريز اشار الى ان اسرائيل احضر منظمة التحرير الفلسطينية لتكون تحت امرتها وليست بديلا عنها.

عرفات كان يخشى من القادة العرب فقط

ويؤكد ابو شريف ان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يخشى من غدر القيادات العربية له اكثر من خشيته من الغدر الاسرائيلي، مستثنيا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي منح عرفات مليار دولار لاسر الشهداء على الرغم من ظروف العراق السيئة

مزبطة واشنطن

وتحدث عن غدر بعض القيادات الفلسطينية بالرئيس الراحل، وقال ابو شريف انهم كانو يتحامو بالاميركيين حتى ان عرفات قال يوما ساخرا : كل واحد فيهم جاي وفاكرلي نفسه جاي ومعاه مزبطة من واشنطن

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