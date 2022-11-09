شهادة محمد دحلان: عباس وقريع وشعث اكبر المستفيدين من موت عرفات

في الذكرى الـ 18 لوفاة او اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، تكشفت جملة من الوثائق والمعلومات والاوراق الخاصة، صادرة عن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية، حقائق ومعلومات خطيرة عن علاقة القيادات الفلسطينية بين بعضهم البعض، كما تشير الى حجم المؤامرات التي مارسوها ضد بعضهم بالاستعانة باطراف خارجية.

لاتخلو الشهادات التي ادلى بها كبار قادة السلطة الوطنية الفلسطينية من معلومات قيمة ومهمة قد تكون علامة فاصلة في تأريخ المرحلة الفلسطينية الحالية، الا ان هدف هؤلاء لم يكن لاظهار حقائق للشعب الفلسطيني ، انما لاتهام او توريط منافسيهم في القيادة الفلسطينية

في السطور التالية شهادة لـ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح والذي تم فصله بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث يعتبر دحلان اللاجئ حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة هربا من محاكمته في فلسطين المحتلة، احد المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات وكان لفترة طويلة ذراعه الامنية واحد المرشحين المستقبليين لخلافته

من المستفيد من موت ابو عمار؟

يؤكد الدحلان في اجابته على هذا السؤال ان: أبو مازن "الرئيس محمد عباس" هو أول شخص مستفيد من موت ياسر عرفات وأبو علاء "احمد قريع" ثاني شخص ونبيل شعث ثالث شخص، ووفق الوثيقة التي ستنشر كاملة عبر رابط في نهاية التقرير فان دحلان اتهم هؤلاء بسرقة اموال ابو عمار و"ملّوا من أبو عمار كانوا مستفيدين من موته".

الخلاف بين عرفات والدحلان

يقول الدحلان ان الخلاف الذي دب بينه وبين عرفات نتيجة جرأته (دحلان) حيث كان دحلان يواجه عرفات بالاخطاء التي يرتكبها، ومن هنا دب الخلاف ، نافيا في ذات الوقت التقارير والاشاعات الاسرائيلية التي تحدثت عن ان الدحلان خليفة لابو عمار.

الوصول الى فكرة رئيس الحكومة

ونفى دحلان اي علاقة بينه وبين قرار تشكيل الحكومة، واكد ان القرار جاء من الرئيس الاميركي جورج بوش الذي القى خطابا قال فيه "الشعب الفلسطيني يستحق قيادة افضل" وقد رحب صائب عريقات وياسر عبدربه بالبيان واثنى عليه نبيل شعث، وقال الدحلان ان هناك حوارا مع الاسرائيليين والاميركيين حول ازاحة عرفات ، وارسل طوني بلير رئيس الحكومة البريطانية موفدا الى ابو عمار يفاوضه على صلاحياته فتوصلو الى تشكيل حكومة فلسطينية .

ويقول الدحلان "ذهبت الى ابو مازن، وانك وابو علاء مرشحان لرئاسة الحكومة، فقال انه احق من ابو علاء بالمنصب، فكان القرار من ابو عمار ان يتصل عباس بقريع للتفاهم حيث لا يجوز ان يبقى ابو علاء قريع على الهامش"

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