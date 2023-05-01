بسبب المحتوى الإباحي.. السجن ثلاث سنوات لصاحبة قناة "يوميات أنوش"

دفعت سيدة مصرية ملقبة بأنوش، وهي صاحبة قناة "يوميات أنوش"، ثمن طمعها والسعي وراء الربح المادي السريع، من خلال نشرها لفيديوهات فاضحة على قناتها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة السجن والغرامة، بحق أنوش، بقرار صدر من المحكمة الاقتصادية في مصر، يوم أمس الأحد، التي فرضت كذلك على صاحبة القناة الإباحية، وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

ووجهت المحكمة، للسيدة المصرية تهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء على قناتها في يوتيوب، بعد القاء القبض عليها في وقت سابق.

أنوش تدلي باعترافات مفصة

وكانت أنوش، والتي تدعى نبوية، قد أدلت باعترافات مفصلة، بعد القبض عليها، كشفت فيها الدوافع التي كانت تقف وراء محتوى القناة، والسبب الذي دفعها لمثل تلك الفيديوهات الإباحية.

وقالت أنوش، إنها ذهبت باتجاه تقديم الفيديوهات الاباحية على قناتها، بعد فشل المحتوى الذي كانت تقدمه في برنامجها السابق "الروتين اليومي"، مع شركة خاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب.

رفع نسب المشاهدة وأرباح كبيرة

وأضافت أنوش، إنها كانت تسعى من خلال الصور والفيديوهات الخادشة للحياء العام، من رفع نسب المشاهدة على قناتها، لتحقيق أرباح مالية تمكنها من الإنفاق على نفسها وإعالة أبنائها، خاصة وأنها مطلقة ولا يوجد من يعيلهم.

وأشارت أنوش، إلى أنها بدأت تجنى أرباحا كبيرة من قناتها، بعد البدء بنشر المحتوى الإباحي، وتحقيقه مشاهدات ومتابعات مرتفعة جدا، مبينة أن تلك الأرباح كانت تتقاسمها مع الشركة الراعية لقناتها.

وأوضحت السيدة المصرية، أنه بناء على نصيحة إحدى جاراتها في الحي الذي تسكنه، بأن الفيديوهات الإباحية تحقق مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها بدأت بعرض مفاتن جسدها عبر الملابس المثيرة والمغرية، لجذب انتباه المتابعين والمشاهدين بشكل أكبر.

محتوى جنسي صريح

يشار إلى أن المحامي المصري أشرف فرحات، كان قد تقدم سابقا، ببلاغ ضد صاحبة القناة اتهمها فيه بتقديم محتوى جنسي صريح ومشجع على الرذيلة والفسق.

وأكد فرحات، أن المحتوى الذي كان يقدم على "يوميات أنوش"، كان مسيئا لعادات وتقاليد المجتمع ، ويخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام مواقع التواصل أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.