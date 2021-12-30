بشرى خليل تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة صدام حسين

كشفت الناشطة الحقوقية اللبنانية بشرى خليل، والتي كانت من أبرز محامي الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، النقاب عن تفاصيل وحيثيات جديدة، لم تذكر سابقا، بشأن محاكمة "صدام".

وأشارت بشرى خليل، إلى ما فعله كل من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس اليمني الراحل علي عبد دالله صالح، للدفاع عن "صدام حسين" خلال فترة محاكمته.

وقالت المحامية اللبنانية، إن "زعيم ليبيا السابق معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ومقرها عمان".

وأضافت خليل، أن "القذافي تبرع بتكاليف هيئة المحامين، إلى رغد صدام حسين، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان"، مشيرة إلى أن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح تبرع أيضا بمبلغ من المال.

تابعت: "قامت السيدة رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان إلى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها، وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة"، مشيرة إلى أن اليوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين.