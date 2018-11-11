بصدر عار.. ناشطة من Femen تعترض موكب ترامب (صور)

ناشطات من حركة "فيمن" النسوية

حاولت ناشطة من حركة Femen، اعتراض موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدر عار، وهو في طريقه إلى قوس النصر لحضور مراسم مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس.

وقالت قناة BFMTV إن فتاة عارية الصدر اخترقت الطوق الأمني وتخطت رجال الدرك المنتشرين على طول الشانزليزيه، وهرعت نحو سيارة دونالد ترامب صارخة: "لستم صناع سلام حقيقيين"، قبل أن يعتقلها رجال الأمن.

Femen جماعة احتجاجية نسائية أوكرانية فرنسية، تدافع عن حقوق المرأة ومقرها في باريس، وتأسست عام 2008.

وتشتهر هذه الحركة دوليا بتنظيم احتجاجات عارية على سبل تسوية قضايا دولية وإقليمية ساخنة قد تخص المرأة.