بطريقة مشابهة لاغتيال "داريا دوغينا".. اغتيال مسؤول رفيع في زابوروجيه

تتوالى عمليات الاغتيال التي تستهدف مسؤولين في المناطق التي يسيطرعليها الجيش الروسي والقوات الموالية له في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث أعلن اليوم الاربعاء، عن اغتيال إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا بانفجار لغم مزروع بسيارته، بطريقة مشابهة لاغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا.

وقال فلاديميرروغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه: "توفي رئيس إدارة ميخائيلوفكا، إيفان سوشكو، اليوم الأربعاء، نتيجة لتفجير سيارة متعمد، تم زرع عبوة ناسفة تحت المقعد في سيارته".

وتتوالى الاغتيالات باستهداف مسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، ففي 14 أغسطس، قال عمدة بيرديانسك، ألكسندر ولينكو إنه تعرض لمحاولة اغتيال وتم إحباطها في أوائل أغسطس، وكانت تحت إشراف مباشر من قبل جهاز الأمن الأوكراني.

وفي 6 أغسطس، تم اغتيال نائب رئيس إدارة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، فيتالي جورا، بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزله.

وفي 22 مايو، أصيب أندريه شيفتشيك، عمدة مدينة إنرغودار، بمنطقة زابوروجيه، واثنان من مرافقيه في انفجار بمدخل منزله. إذ تم زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في خزانة بمدخل منزله.

اغتيال داريا دوغينا

وكشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل داريا دوغينا.

وأوضح أن المواطنة الأوكرانية منفذة الجريمة تدعى، نتاليا فوفك، وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها شابان صوفيا من مواليد 2010.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في االبناية التي تعيش فيها دوغينا.

ووفقا للمعلومات التي كشفها جهاز الأمن الفدرالي استخدم المجرمون سيارة "ميني كوبر" لمراقبة الصحفية داريا دوغنا، وعند دخولهم روسيا استخدموا لوحة أرقام لجمهورية دونيستك الشعبية، وفي موسكو استخدموا أرقاما كازاخستانية، وعند المغادرة استخدموا أرقاما أوكرانية.