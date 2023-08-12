بطل رياضي قتل زوجته في بث مباشر على انستغرام

اقدم بطل رياضي شهير في البوسنة والهرسك على قتل زوجته السابقة في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قبل أن يشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين، ثم انتحار مرتكب الجريمة.

وعرض لاعب كمال أجسام في البوسنة نرمين سوليمانوفيتش بثا مباشرا لعملية القتل وبدا اولا بدعوة المتابعين لمشاهدة جريمة قتل على الهواء مباشرة ثم ظهر وهو يحمل مسدسا ويطلق رصاصة في جبين امرأة، ويسمع في الخلفية صرخات من ابنة الزوجين الرضيعة في الفيديو.

وقال سوليمانوفيتش في الفيديو: "حذرت الجميع من أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. كانت تخفي طفلي عني منذ ثمانية أيام".

وكانت تقارير اعلامية اشارت الى ان سوليمانوفيتش عضو في عصابة، وأدين سابقا في أعمال عنف ومشاجرات كما تورط في تهريب المخدرات. واكدت الشرطة ان الجاني قتل 3 أشخاص، وانتحر، وأصاب 3 آخرين بجروح.

واختتم بيان للشرطة بالقول إن سبب الجريمة البشعة لا يزال مجهولا، وستواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على دوافع سوليمانوفيتش.