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بعدما خذلهم الاميركيون.. أكراد سوريا ينشدون حماية الروس والأسد

بعدما خذلهم الاميركيون.. أكراد سوريا ينشدون حماية الروس والأسد
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