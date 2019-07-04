بعد أزمة احتجاز الاتراك بليبيا.. إردوغان: حفتر ليس أكثر من قرصان 

تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس والتي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المشير الليبي خليفة حفتر ب"القرصان"، وذلك في تصريحات نشرت الخميس على وقع ارتفاع منسوب التوتر العسكري في ليبيا.

واحتجزت قوات حفتر ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع بعدما حمّل المشير أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

وقال إردوغان للصحافيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية إن "حفتر ليس أكثر من قرصان".

وأضاف "نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم".

وأكد إردوغان في حزيران/يونيو أن تركيا تزوّد حكومة طرابلس بالسلاح معتبراً أن ذلك ضروري "لإعادة التوازن" في الحرب ضد حفتر، الذي يحظى بدعم من خصمي تركيا -- مصر والإمارات.

