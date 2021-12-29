بعد إصابة اسرائيلي بالرصاص.. قصف مدفعي على غزة

استهدف الجيش الاسرائيلي، ظهر اليوم الاربعاء، بالقصف المدفعي، مواقع في قطاع غزة، إثر اصابة اسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت مراسلة "أمد للإعلام"، أنّ 3 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء قصف مدفعية الاحتلال لنقاط عسكرية في شمال بيت لاهيا وبيت حانون.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة عسكرية شرق بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، أنّ سلاح بحرية الاحتلال أطلق النار بالقنابل الصوتية والذخيرة الحية قبالة السواحل السودانية شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ مدفعيته قصفت نقطة تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب غرب مدينة غزة، رداً على إطلاق الرصاص من قناص فلسطيني تجاه إسرائيلي متعاقد مع الجيش.

وأكد الجيش، أنّ إسرائيلي متعاقد بالعمل معه، أصيب برصاصة في القدم، قنصاً من سلاح فلسطيني بالمناطق الشمالية لقطاع غزة، وجاري فحص الأمر.