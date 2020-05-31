بعد إعادة فتحه.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، ساحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، بعد ساعات على إعادة افتتاحه.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وردد المصلون الفلسطينيون عبارات “الله أكبر” في وجه المستوطنين المقتحمين.

وقال شهود العيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا وسيدتين، تواجدوا في ساحات المسجد، خلال الاقتحام .

وفتحت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، فجر الأحد، أبواب المسجد بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين، قبيل صلاة الفجر، باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الأوقاف، تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف، فقط.