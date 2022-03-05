بعد اتهامه بالخيانة العظمى.. مقتل مفاوض أوكراني

أفادت وسائل اعلام أوكرانية، بمقتل أحد أعضاء الوفد المشارك في المفاوضات مع روسيا، اليوم السبت، عقب محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن الأوكرانية.

ورجحت وسائل الاعلام، وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في "تيليغرام"، أن يكون عضو وفد المفاوضات الأوكراني دينيس كرييف، قد اتهم بالخيانة العظمى، مشيرة إلى أنه قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله.

وقالت صحيفة "أوبوزريفاتل" الأوكراني، نقلا عن مصادر لم تسميها، إن "المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة".

هذا ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعلقيات رسمية حول هذه الأنباء.

وكانت أول جلسة مفاوضات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا قد عقدت في مقاطعة غوميل البيلاروسية، يوم 28 من الشهر الماضي، وذلك بهدف التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.