بعد اختفاء غامض.. لاعبة التنس الصينية "بينغ شواي" تظهر بمقطع فيديو

بعد اختفاءها، بشكل غامض، لعدة أسابيع، لاتهامها مسؤولا صينيا بارزا بالتحرش الجنسي، ظهرت لاعبة التنس الصينية "بينغ شواي" مجددا بمقطع فيديو، نشرته صحيفة صينية حكومية.

لاعبة التنس الصينية ظهرت في فيديو نشرته مراسلة صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الحكومية، كوينغتكوينغ تشين، على حسابها في "تويتر".

وقالت المراسلة الصحفية أنها سجلت مقطع الفيديواليوم، خلال فعالية رياضية أقيمت في شنغهاي، وهو يظهر بينغ وهي تتحدث مع لاعب كرة السلة الصيني البارز، ياو مينغ.

وتصدر اسم بينغ عناوين وسائل الإعلام الدولية أوائل نوفمبر، إذا اختفت لعدة أسابيع من مرأى الجمهور بعد أن اتهمت، عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في الحزب الشيوعي الحاكم، جانغ جو لي، بإجبارها مرارا على ممارسة الجنس معه.

واستدعى اختفاء بينغ قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، حيث طالب العديد من الدول والمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة حكومة بكين بالكشف عن مصير نجمة التنس والسماح لها بالتحدث علنا عن الاتهامات التي جاءت على لسانها.

وسرعان ما حذفت هذه الاتهامات من الإنترنت في الصين، بينما تداولت وسائل إعلام رسمية في البلاد لقطات قيل إنها تظهر لاعبة التنس في منزلها وفي بطولة رياضية.