بعد استغاثتها بالسيسي.. وزراء يتواصلون مع حفيدة أول رئيس لمصر

بعدما ظهرت نبوية محمد نجيب، حفيدة الرئيس المصري الراحل، محمد نجيب، في مقطع مصور اشتكت فيه من ظروفها الاقتصادية، تواصل معها وزراء في الحكومة في محاولة لحل مشاكلها.

وظهرت نبوية في مقطع مصور نشره موقع "القاهرة 24"، تستغيث فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشتكي من ظروفها الاقتصادية وتطالب الدولة بمساعدتها

وعلق حساب رئاسة مجلس الوزراء على "تويتر" على فيديو حفيدة الرئيس الأسبق، قائلا: "تم إبلاغ الجهات المعنية بالشكوى للعمل عليها".

ونقل الموقع الإخباري المصري عن نبوية قولها، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج، اتصلت بها هاتفيًّا، وأكدت لها أنها ستقوم بتلبية طلباتها بالكامل.

وفي المقطع المصور قالت نبوية "أقف جنبي ياريس.. ابني اتفصل من الجامعة عشان المصاريف.. وبنتي مريضة بضمور فالمخ".

وأشار الموقع إلى أن وزارة التعليم العالي تواصلت مع حفيدة محمد نجيب، وأبلغتها أنها سوف تبحث حالة نجلها الدراسية.

وأشارت إلى أنها منفصلة عن زوجها منذ 6 سنوات، ولديها 4 أولاد في مراحل تعليمية مختلفة، منهم ابنة تعاني من ضمور في المخ.

في المقابل رفضت نعمة يوسف محمد نجيب، حفيدة الرئيس محمد نجيب، ما قالته أختها غير الشقيقة، وفي تصريحات لها مع صحيفة "الوطن"، رأت نعمة أن ما فعلته نبوية "إساءة لاسم الجد".

وقالت، إن "ما فعلته نبوية عرض اسم محمد نجيب بصورة سيئة، وهي ليست المرة الأولى، حيث خرجت قبل أعوام في برنامج تلفزيوني تطالب بمساعدات مادية أيضا، وهو الأمر الذي نرفضه كأحفاد لرجل عظيم مثل محمد نجيب، الذين يطالبون دائما بتكريم الرجل".

ومحمد نجيب أول رئيس جمهورية بعد حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو/تموز 1952، وتولى رئاسة البلاد في الفترة ما بين 18 يونيو/حزيران 1953 – 25 فبراير/شباط 1954