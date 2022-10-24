بعد "اسرائيل": لبنان يتفاوض مع سورية بشأن الحدود

يتوجه الى العاصمة السورية دمشق، وفد لبنان رفيع المستوى مكلف من الرئاسة اللبنانية، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد ايام من الاتفاق اللبناني الاسرائيلي الذي حدد المناطق المخول كل طرف فيها للتنقيب عن الغاز في البحر الابيض المتوسط

وقالت الرئاسة اللبنانية على صفحة التواصل الاجتماعي تويتر ان الرئيس ميشال عون كلف وفدا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالتوجه إلى سوريا، الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقاد بوصعب الوفد اللبناني في ترسيم الحدود البحرية والذي كان يتفاوض بوساطة اميركية قادها الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين مع اسرائيل

ويضم الوفد المتجه الى دمشق، وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الأشغال العامة والنقل، والمدير العام للأمن العام، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط.

واجرى الرئيس اللبناني ميشال عون قبل يومين اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الاسد قالت تقارير سورية انهما بحثا العلاقات الثانية بين البلدين واتفقا على مفاوضات بشان ترسيم الحدود