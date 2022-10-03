بعد اشتباكات بين الطلاب والأمن.. أشهر جامعة علمية في طهران تعلق الدروس الحضورية

علقت أشهر جامعة علمية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، الدروس الحضورية، بعد الأحداث التي شهدتها العنيفة مساء أمس الأحد، بين الطلاب من جهة، والقوى الأمنية من جهة أخرى، وترديد شعارات مناهضة للحكم الديني في البلاد.

وقالت جامعة الشريف للتكنولوجيا، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين، ستكون دروس الطلاب افتراضيا، لحمايتهم، عقب الأحداث التي جرت مؤخرا.

وقالت وكالة مهر للأنباء، إن 200 طالب تجمعوا بعد ظهر أمس الأحد في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران، فضلا عن شعار "امرأة حياة حرية" و"الطلاب يفضلون الموت على الذل".

وذكرت وكالة مهر أنهم كانوا يحتجون على وفاة الشابة مهسا أميني وتوقيف طلاب خلال تظاهرات نظمت منذ 16 سبتمبر، إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد 3 أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران، لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.

وحمل عناصر الشرطة بنادق خردق لمكافحة الشغب فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع. وانتشر عناصر من قوات الأمن بلباس مدني وعناصر من الشرطة مساء الأحد أمام المدخل الشمالي للجامعة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع أتى وزير العلوم إلى حرم الجامعة للحديث إلى الطلاب، وتكلم إلى القوى الأمنية المنتشرة حول الجامعة، بحسب المصدر نفسه.