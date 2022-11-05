بعد الاعتداء على زوجها: بيلوسي توجه رسالة للاميركيين

علقت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي لاول مرة على الاعتداء الذي طال زوجها من طرح مسلح قال انه كان يبحث عنها، وذلك قبل ايام قليلة جدا من الانتخابات النصفية للكونغرس

وقالت بيلوسي في رسالة الى الاميركيين في مقطع فيديو نُشر على «فيسبوك»:

«يجب ألا نخاف. يجب أن نكون شجعاناً». واشارت الى انها شعرت بالخوف الذي يعاني منه البعض : «جعلني ذلك أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج».

وتابعت بالقول :

«الرسالة واضحة. هناك أسباب تدعو إلى القلق، لكن لا يمكننا أن نخاف. علينا التحلي بالشجاعة».



وهاجم ديفيد ديباب (42 عاماً)، منزل الزوجين بيلوسي منتصف ليل 28 اكتوبر الماضي ووجه ضربه بالمطرقة على رأس الزوج بول بيلوسي (82 عاماً) ثم ضربه ثانية، وقال في التحقيق إنه كان يبحث عن نانسي بيلوسي وينوي ايذاءها بكسر ركبتيها لكنها لم تكن في المنزل وقت الاعتداء

وهذا اعتداء سياسي نادر في الولايات المتحدة ويرجع المراقبون تاجيجه الى رفض الرئيس السابق دونالد ترمب قبول هزيمته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 امام الرئيس جو بايدن حبث دعا انصاره لاقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وبهذه المناسبة اعتبرت الديمقراطية نانسي بيلوسي اي تقدم للجمهوريين في انتخابات الكونغرس خطرا على الديمقراطية الاميركية «ليس هناك شك في أن ديمقراطيتنا على المحك». على الرغم من عدم الافصاح عن ميول المهاجم السياسية.

