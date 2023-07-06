بعد الامارات.. الجزائر تقدم 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

اعلنت الجزائر الخميس، تقديم مبلغ 30 مليون دولار من اجل اعادة اعمار مدينة جنين عقب العدوان الاسرائيلي الاخير الذي الحق دمارا واسعا في المدينة ومخيمها وبنيتيهما التحتية وخلف 12 شهيدا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان ان الرئيس عبد المجيد تبون قرر منح مساهمة قيمتها مبلغ 30 مليون دولار لدعم جهود اعادة اعمار جنين اثر "الاعتداء الهمجي الاجرامي" الذي تعرضت له المدينة ومخيمها من قبل الجيش الاسرائيلي.

وندد البيان بشدة بما وصفه بانه "اعتداء همجي" ادى كذلك الى تشريد الكثير من اهالي المدينة والمخيم ممن غادروا منازلهم بحثا عن الامان.

واكدت الرئاسة الجزائرية في بيانها تضامنها مع نضال الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، ودعمها حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقتل الجيش الاسرائيلي 12 فلسطينيا ودمر كليا او جزئيا نحو 500 منزل في المدينة ومخيمها فضلا عن تجريفه للشوارع والبنية التحتية الاساسية كشبكات المياه والمجاري والكهرباء خلال عملية عسكرية شنها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء العدوان الذي وصف بانه الاوسع منذ عشرين عاما، غداة تكثيف الجيش الاسرائيلي هجماته التي تستهدف جنين مع تزايد عمليات المقاومة ضد جنوده والمستوطنين الذين تصاعدت اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية بصورة غير مسبوقة.

وفي وقت سابق الخميس، اعلنت الامارات تقديم 15 مليون دولار لدعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، وخصوصا لجهة اعادة تأهيل الخسائر التي تعرضت لها مدينة جنين ومخيمها جراء العدوان الاسرائيلي.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية ان وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد اكد خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني التزام ابو ظبي بدعم الوكالة لتجاوز التحديات التي تواجهها في ظل نقص التمويل لعملياتها؛ وكذلك من اجل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

واضافت انه شدد خلال اتصاله مع لازارديني على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل وقف العنف واحياء عملية السلام.

كما طالب بوضع حد لما اعتبرها ممارسات غير شرعية تهدد فرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.