15 مليون دولار من الامارات لاعادة تأهيل الخسائر في جنين

اعلنت الامارات الخميس، تقديم 15 مليون دولار لدعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، وخصوصا لجهة اعادة تأهيل الخسائر التي تعرضت لها مدينة جنين ومخيمها جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ان وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني سبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

واضافت ان الوزير ابلغ لازاريني قرار الامارات المساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وتوفير المساعدات العاجلة للفلسطينيين وخصوصا في مجال اعادة تاهيل الخسائر في مدينة ومخيم جنين.

وقتل الجيش الاسرائيلي 12 فلسطينيا ودمر كليا او جزئيا نحو 500 منزل في المدينة ومخيمها فضلا عن تجريفه للشوارع والبنية التحتية الاساسية كشبكات المياه والمجاري والكهرباء خلال عملية عسكرية شنها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء العدوان الذي وصف بانه الاوسع منذ عشرين عاما، غداة تكثيف الجيش الاسرائيلي هجماته التي تستهدف جنين مع تزايد عمليات المقاومة ضد جنوده والمستوطنين الذين تصاعدت اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية بصورة غير مسبوقة.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية ان الوزير بن زايد التزام ابو ظبي بدعم وكالة أونروا لتجاوز التحديات التي تواجهها في ظل نقص التمويل لعملياتها؛ وكذلك من اجل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

واضافت انه شدد خلال اتصاله مع لازارديني على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل وقف العنف واحياء عملية السلام.

كما طالب بوضع حد لما اعتبرها ممارسات غير شرعية تهدد فرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.