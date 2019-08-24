بعد التجربة الأمريكية.. روسيا تختبر صاروخين من غواصتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنها اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين، في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس ضمن تدريب قتالي.

وذكرت الوزارة أن الصاروخ سينيفا العابر للقارات والذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري دولجوروكي الصاروخ بولافا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودا صلبا.

وأضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، مشيرة إلى أنه "جرى أثناء عمليتي الإطلاق التأكد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الجمعة، إعداد رد متكافئ على تجربة الولايات المتحدة صاروخا مجنحا جديدا.

وشدد بوتين خلال جلسة لمجلس الأمن الروسي على أن بلاده ستضمن أمنها، بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. (رويترز)