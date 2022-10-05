بعد تقدم القوات الأوكرانية.. الجيش الروسي يستعد لهجوم مضاد

بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الأوكراني، في العديد من المناطق في شمال شرق البلاد وجنوبها، واستعادة السيطرة على مناطق تقع سيطرة القوات الروسية، بدأت الأخيرة استعادة زمام المبادرة، وتعزيز مواقعها بشكل كبير في الخطوط الأمامية للجبهة، تمهيدا للقيام بهجوم مضاد خلال الفترة المقبلة.

وقال المسؤول العسكري عن منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف اليوم الأربعاء، إن تقدم الجيش الأوكراني توقف، بحسب وكالة "تاس" الرسمية.

وتعمل القوات الروسية على تعزيز خطوطها الدفاعية قرب مدينة ليمان في مقاطعة دونيتسك، التي استعاد السيطر عليها الجيش الأوكراني قبل أيام.

خرائط "الدفاع الروسية"

وأظهرت خرائط نشرتها وزارة الدفاع الروسية، تراجع الجيش الروسي في منطقة خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب) ، بينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر.

وتؤكد خرائط الدفاع الروسية، المكاسب التي حققها الهجوم المضاد الذي شنه الأوكران قبل أسابيع، لاسيما في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل أيام.

فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن جيشه حقق تقدماً "سريعاً وقوياً" في الجنوب واستعاد عشرات البلدات من الروس، لاسيما في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية ركزت نيرانها خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية في العديد من المناطق شرقا وجنوبا، من أجل استعادتها بعد سيطرة روسية عليها امتدت لأشهر منذ انطلاق الصراع بين الطرفين في 24 فبراير الماضي.

عقوبات جديدة ضد موسكو

من جهة أخرى أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مجددا أن عقوبات جديدة آتية ضد موسكو.

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على وهن وتعب المجتمع الدولي والدول الأوروبية من "تداعيات الحرب على الاقتصاد والطاقة".

إلا أنه شدد في الوقت عينه على استمرا الاتحاد في دعم كييف وقواتها العسكرية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني حقق تقدماً بمناطق عدة بفضل التعاون الاستخباراتي الغربي.

وأضاف "نسعى إلى استعادة سيادة أوكرانيا وتحميل روسيا مسؤولياتها السياسية والأخلاقية"

إعادة الإعمار

كما أشار إلى أن "الدول الأوروبية ستحمّل موسكو كلفة إعادة إعمار الأراضي الأوكرانية، وثمن جرائم الحرب التي ترتكبها"، وفق تعبيره.

وبعيد كلام بوريل، أعلنت رئاسة الاتحاد التوصل لاتفاق حول فرض عقوبات جديدة على موسكو، لاسيما بعد قرار الأخيرة ضم 4 مناطق أوكرانية إلى أراضيها ألا وهي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبا.