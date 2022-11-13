بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك "النووي"

أكد زعيم حزب "الليكود" الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيعمل بحزم ضد إيران، وعدم السماح لها بامتلاك السلاح النووي.

جاء ذلك خلال تسلم نتنياهو، التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، من قبل الرئيس إسحاق هيرتسوغ.

وشدد هيرتسوغ، على ضرورة أن تحافظ الحكومة المقبلة، على يهودية الدولة، والطابع الديمقراطي.

وقال الرئيس الاسرائيلي، إن 64 عضوا من "الكنيست" أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، مؤكدا الحاجة إلى حكومة قوية ومستقرة.

واشار هيرتسوغ، إلى أن نتنياهو، يمتلك خبرة كبيرة، ويعرف أبرز التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجهه على جدول الأعمال، بحكم تجربته السابقة، وخدمته في عدد كبير من المناصب العليا، بما في ذلك عدة فترات كرئيس لوزراء إسرائيل.

ورجحت القناة 12 العبرية، أن يحتفظ حزب الليكود اليميني بوزارة الجيش، مشيرة إلى أن التوقعات الأولية لتوزيع المناصب المهمة في الحكومة الاسرائيلية ستكون على الشكل التالي: بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، ويوآف غالانت وزيرا للجيش، وبن غفير وزيرا للامن الداخلي، وارييه ادرعي وزيرا للداخلية، وسموتريتش وزيرا للمالية.

وأجل نتنياهو تشكيل حكومته السادسة، وسط خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، بين نتنياهو ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.