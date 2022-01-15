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بعد ثوران بركان تحت البحر.. "تسونامي" يهدد تونغا ونيوزيلاندا (فيديوهات)

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:06
تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)
تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على سواحل تونغا ونيوزيلاندا

ضربت أمواج عاتية شواطىء دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادىء، وسط تحذيرات من حدوث موجات عاتية (تسونامي)، عقب ثوران بركان تحت البحر، كما اصدرت السلطات النويزيلندية تحذيرات من تسونامي هائل.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طُبّق في جميع أنحاء البلاد.

وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق البحري بين جزر هاواي ونيوزيلندا.

وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.

في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل في سواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.

وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغا - تونغا - هونغا - هاباي في تونغا".

وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".

ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.

وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

يشار إلى أن أرخبيل تونغا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهادي تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90 بالمئة من زلازل العالم.

يذكر أنه في عام 2014، أدى نشاط بركاني تحت البحر إلى تكون جزيرة تونغا الشمالية، وهي موطن الآن لنباتات وللعديد من الطيور.

 

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