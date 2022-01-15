بعد ثوران بركان تحت البحر.. "تسونامي" يهدد تونغا ونيوزيلاندا (فيديوهات)

ضربت أمواج عاتية شواطىء دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادىء، وسط تحذيرات من حدوث موجات عاتية (تسونامي)، عقب ثوران بركان تحت البحر، كما اصدرت السلطات النويزيلندية تحذيرات من تسونامي هائل.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طُبّق في جميع أنحاء البلاد.

وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق البحري بين جزر هاواي ونيوزيلندا.

وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.

في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل في سواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.

An underwater volcano erupts off the shore of the Pacific Island nation of Tonga, shooting plumes of smoke into the sky and causing a tsunami to hit the island: pic.twitter.com/Nle7NRBIpR — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 15, 2022

وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغا - تونغا - هونغا - هاباي في تونغا".

Can literally hear the volcano eruption, sounds pretty violent. pic.twitter.com/gX6z2lSJWf — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".

ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.

Tonga issues tsunami warning after undersea volcano erupts https://t.co/j4A9cYAIFn pic.twitter.com/7MtfKSgHsF — The National (@TheNationalNews) January 15, 2022

وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

يشار إلى أن أرخبيل تونغا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهادي تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90 بالمئة من زلازل العالم.

يذكر أنه في عام 2014، أدى نشاط بركاني تحت البحر إلى تكون جزيرة تونغا الشمالية، وهي موطن الآن لنباتات وللعديد من الطيور.