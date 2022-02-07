بعد حادثة الطفل المغربي ريان: دول عربية تردم آبارها المهجورة

اعلنت عدة دول عربية عزمها على ردم الابار المهجورة في اعقاب المأساة التي عاشها الطفل المغربي ريان والتي اودت بحياته بعد سقوطه في البئر وانتشاله جثة هامده بعد اكثر من ثلاثة ايام .

السعودية

وأعلنت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد حادثة "ريان". وقالت الوزارة إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها، وخصصت الوزارة رقما هاتفيا ورابطا لذلك.

ونشرت عدة حسابات على موقع "تويتر"، رابط إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآبار المشكوفة؛ في محاولة لمنع الحوادث المشابهة التي تعرض لها الطفل "ريان".

الاردن



وفي الأردن، قالت وسائل إعلام إن الحكام الإداريون في جميع المحافظات شكلوا لجانا ميدانية لتفقد الآبار المهجورة وحصر أعدادها.

وقال محافظ العاصمة "ياسر العدوان" إن اللجان باشرت عملها، الإثنين، وستقوم بحصر الآبار المهجورة للتعامل معها؛ إما بردمها أو بمعالجة أوضاعها، مبينا أنه تم تشكيل اللجان لحماية الأفراد والأطفال من السقوط في الآبار

الجزائر

وفي الجزائر، بدأت حملة لتأمين وتغطية الآبار المهجورة، دشنها ناشطون عبر مواقع التواصل بعد مأساة الطفل "ريان" المغربي.

وطالبت ولاية المسيلة شرقي الجزائر، في بيان"ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بشكل ملائم يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا الحيوانات".

وأضافت: "سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى التعليمة بشكل دوري ومفاجئ لمواقع الآبار، مع فرض إجراءات رادعة للمخالفين وتحميل ملاكها المسؤولية الكاملة عن أي حادث يمكن وقوعه مستقبلا"

فلسطين

وفي فلسطين، أطلقت حملة ووجهت دعوات للسكان لإغلاق الآبار المهجورة والمكشوفة. ففي قرية "دير إبزيع"، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بادر سكان بتغطية كافة الآبار المهجورة وطالبوا كل من يملكون تلك الآبار بتغطيتها.

يذكر أن الداخلية المغربية وجهت السلطات المحلية لحصر الآبار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكنية والقيام بالمطلوب بأقصى سرعة.

وأصابت الصدمة الملايين ممن ترقبوا، على مدار 5 أيام، خروج الطفل المغربي "ريان" من البئر التي علق فيها وكان يحارب الموت وحيداً، منذ الثلاثاء الماضي، قبل أن يفاجؤوا بنبأ وفاته، وبسقوط "الملاك الصغير" في معركته الأخيرة أمام الموت، بعدما أدمى القلوب حول العالم.