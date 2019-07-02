بعد دعمها لمؤتمر البحرين: السعودية تحدد موقفها من حق العودة للفلسطينيين

حددت المملكة العربية السعودية موقفها من حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم واراضيهم التي شردوا منها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين واقامة كيادن اطلق عليه دولة اسرائيل

وقال مجلس الوزراء السعودي على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم "غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة". وأكدت الرياض على دعمها لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكانت السعودية شاركت في الورشة الاقتصادية في المنامة التي عرضت فيها واشنطن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

ووفق مصادر فقد دفعت السعودية والامارات الكم الاكبر من الميزانية الخاصة بانهاء القضية الفلسطينية والبالغة 50 مليار دولار

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.